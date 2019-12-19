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Неверов: перед внесением изменений в Конституцию надо смоделировать их последствия

Вице-спикер Госдумы также отметил, что любое изменение полномочий должно инициироваться только после тщательного общественного обсуждения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Изменения в Конституцию РФ можно вносить только после моделирования их последствий и серьезного общественного обсуждения. Об этом в четверг заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина об основном законе.

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"На мой взгляд, ответ президента был предельно понятным: Конституция - живой инструмент, в котором есть при этом незыблемые вещи, касающиеся свобод и прав человека в нашей стране. Но на сегодняшний день менять или принимать новую не следует", - сказал Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

По его словам, "любое изменение полномочий должно инициироваться исключительно после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, с моделированием всех возможных последствий, изучением современного опыта разных стран, а главное - с учетом опыта и традиций нашей страны".

Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что он против принятия новой Конституции РФ, в основном законе закреплены "фундаментальные вещи", которые еще предстоит "полностью реализовать". Глава государства при этом отметил, что понимает "политические партии, парламентские партии, которые считают, что уровень парламентаризма и общества [в РФ] таков, что они считают, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность". Он предложил подумать над возможностью таких изменений. Но делать это можно "только после хорошей подготовки, дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", подчеркнул президент РФ.

Дискуссии о Конституции

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. По оценке экспертов, она является одним из самых стабильных документов такого рода в мире. За четверть века в нее был внесен ряд изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - депутатов Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.

На протяжении последних лет неоднократно поднимался вопрос о целесообразности корректировки Конституции. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", опубликованному на его сайте 9 декабря, 68% опрошенных россиян высказались за то, что в Конституцию необходимо вносить поправки, пересматривать ее, против этого высказались 17%, 15% затруднились с ответом. В опросе, проведенном 30 ноября - 1 декабря, приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

В конце 2018 года председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ предложил с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых и экспертов оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. Позднее спикер заявил, что в основном законе на сегодняшний день отсутствует должный баланс ветвей власти, в связи с чем целесообразно расширить полномочия парламента РФ в части контроля за правоприменением.

В частности, Володин предложил "уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения". Глава нижней палаты парламента также считает целесообразным рассмотреть вопрос об участии палаты в консультациях при назначении членов правительства РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссия
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