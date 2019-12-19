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Клишас: дискуссия о полномочиях парламента не получила необходимого развития в обществе

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству уточнил, что Государственная дума инициировала соответствующую дискуссию несколько раз

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что неоднократно инициированная Госдумой дискуссия о расширении полномочий парламента пока не получила необходимого развития в обществе.

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"По вопросу о перераспределении полномочий между конституционными органами власти Государственная дума уже инициировала дискуссию несколько раз, но пока данный вопрос в обществе не получил развития. Вывод о целесообразности внесения таких изменений можно сделать по итогам широкой общественной дискуссии", - заявил Клишас журналистам в четверг.

Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что понимает "политические партии, парламентские партии, которые считают, что уровень парламентаризма и общества [в РФ] таков, что они считают, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность". Он предложил подумать над возможностью таких изменений.

Теги
РоссияКлишас, Андрей Александрович
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