Зюганов заявил, что изменения в Конституцию назрели

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что внесение изменений в Конституцию РФ назрело и все предложения, в том числе по поводу президентских сроков, надо обсуждать. В ходе большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ оговорку "подряд" в формулировке про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства больше двух сроков.

"Надо садиться [и обсуждать], Конституция - тонкая вещь", - сказал Зюганов журналистам в четверг, отвечая на вопрос о его отношении к этому высказыванию главы государства.

Он напомнил, что у КПРФ свое видение вопроса о возможном изменении Конституции. "Я бы восстановил прежде всего элементы советской власти, полноценную вертикаль исполнительной власти, поставил бы ее под жесткий контроль народного представительства, восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателем, и перед законодателем, двойной контроль всегда эффективен", - сказал Зюганов. "Одновременно заставил бы отчитываться, дал право в том числе и Думе - пришел министр, плохо работает - могут высказать недоверие, президент обязан выгнать его", - добавил он.

По словам Зюганова, изменение Конституции "давно перезрело и назрело". "Она не решает главной проблемы - там нет баланса [ветвей] власти", - заявил он. Политик считает, что конкретные поправки в основной закон, в том числе касающиеся перераспределения полномочий ветвей власти, могут появиться в следующем полугодии.

"Преемственность власти - сложная задача, без опоры на политические силы, которые представлены в парламенте, опоры на авторитетных политических деятелей, эту проблему решить невозможно, поэтому надо вести консультации, хорошо думать и не затягивать с этим вопросом", - заключил он.

Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что он против принятия новой Конституции РФ, в основном законе закреплены "фундаментальные вещи", которые еще предстоит "полностью реализовать". Глава государства при этом отметил, что понимает "политические партии, парламентские партии, которые считают, что уровень парламентаризма и общества [в РФ] таков, что они считают, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность". Он предложил подумать над возможностью таких изменений. Но делать это можно "только после хорошей подготовки, дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", подчеркнул президент РФ.