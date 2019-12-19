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Лавров по телефону обсудил с премьер-министром Кувейта координацию в Совбезе ООН

Стороны также затронули тему двусторонних отношений, включая деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор с председателем Совета министров Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамад ас-Сабахом, стороны обсудили координацию усилий в Совете Безопасности (СБ) ООН и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая деятельность двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, - отметили в министерстве. - Затрагивались также отдельные аспекты внешнеполитической координации между двумя странами в рамках СБ ООН, непостоянным членом которого является Кувейт".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКувейтРоссия
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