Путин встретится с Лукашенко и примет участие в двух саммитах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет в пятницу работать в Санкт-Петербурге, где соберет коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и СНГ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Государствами - членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. ЕАЭС отмечает пятилетие - договор о его создании был подписан в мае 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. На нынешнем саммите, по данным пресс-службы президента РФ, "будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка".

На заседании будут подведены итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласованы кандидатуры нового председателя и членов Коллегии Евразийской экономической комиссии, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей, отмечает пресс-служба. В 2020 году председательство в ЕАЭС перейдет к Белоруссии.

Интеграция с Белоруссией

Планируется, что перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

7 декабря президенты лидеры двух стран провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали восемь интеграционных дорожных карт из 31. Лукашенко не исключал, что для решения всех вопросов потребуется еще несколько раундов переговоров.

Тема отношений Москвы и Минска звучала 19 декабря на большой пресс-конференции, которую дал Путин. Так, он высказался по одной из наиболее острых проблем - цене на газ - и объяснил, что Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м, а РФ не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по такой же цене, как в Смоленске. В то же время президент не исключил, что такая дотация возможна, но после выполнения ряда условий, например, введения законов в сфере налогового обложения, дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого нужны общие национальные органы - контрольные и эмиссионные - нужны общие правила в сфере антимонопольной политики.

По его словам, сторонам на этом пути предстоит проделать огромную работу, но она может проделана и реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. Путин заверил, что у Москвы такое желание есть.

При этом Путин заявил, что решения о создании и работе Союзного государства России и Белоруссии были правильными, но в подавляющем большинстве они не реализованы. Однако Путин уточнил, что они вместе с белорусским коллегой решили ускорять процесс интеграции в Союзном государстве.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления взаимной интеграции, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, большинство из которых готовы к подписанию.

Саммит СНГ

Пресс-служба Кремля уточнила, что в пятницу в Санкт-Петербурге также состоится неформальная встреча глав государств - участников СНГ.

На больше пресс-конференции президент РФ рассказал, что собирается познакомить коллег по СНГ с архивными документами, связанными со Второй мировой войной.