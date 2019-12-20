Лавров считает, что предпосылок для ускорения процесса косовского урегулирования пока нет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Предпосылок для придания косовскому урегулированию новой динамики пока не просматривается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью сербской газете Srpski Telegraf.

"В настоящее время, на наш взгляд, предпосылок придания новой динамики косовскому урегулированию не просматривается, - сказал он. - В Косове продолжаются поствыборный хаос и борьба за власть. Посреднический потенциал Евросоюза в значительной степени девальвирован. Повлиять на косоваров, принудив их проявить разумный конструктивный подход к переговорам с Сербией, ЕС, судя по всему, пока не в состоянии".

Лавров напомнил, что с 2013 года Приштина саботирует выполнение взятых на себя обязательств по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косова и уже год сохраняются дискриминационные антисербские товарные пошлины, введенные косовскими властями. "Россия выступает за достижение сторонами жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 СБ ООН, - добавил министр. - Оно должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет об обеспечении международного мира и безопасности".

"Согласимся только с таким решением, которое устроит самих сербов", - резюмировал глава МИД РФ.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенного края Косово одобрил формирование полноценной армии на основе собственных сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта 2019 года парламент Косова принял закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.

Ущерб Белграда от пошлин превышает €1 млн в день.