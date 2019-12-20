Косачев рассчитывает на восстановление связей Совфеда с парламентом Великобритании

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется на то, что приезд представителей Палаты лордов (верхней палаты) парламента Великобритании в Москву является предвестником восстановления межпарламентских связей, так как страны имеют обширную повестку для сотрудничества и взаимные интересы.

"Насколько я могу судить, вы позиционируете ваш приезд сюда как личную инициативу, а не как визит делегации Палаты лордов. Мы относимся к этому с пониманием. Мы хотели бы рассматривать эти встречи в Москве как некий предвестник восстановления наших связей на уровне палат, на уровне парламентов. Мы к этому с российской стороны готовы", - сказал Косачев на встрече с парламентариями Великобритании, которая проходит в пятницу в Совете Федерации.

Он отметил, что российские парламентарии приветствуют визит британских коллег в Москву, понимая, что "это достаточно непростое решение в нынешних условиях и общего состояния отношений между Россией и Великобританией, и фактически замороженного межпарламентского сотрудничества между странами".

"Мы можем бесконечно концентрироваться на известных разногласиях, будь то Крым, ситуация на юго-востоке Украины или дело Скрипалей, но совершенно точно у нас очень обширная повестка дня и совпадающие интересы в противодействии очень многим общим вызовам и угрозам - это и терроризм, и незаконная миграция, и потепление климата, и экология. Огромная повестка дня, по которой мы, к сожалению, не взаимодействуем, а наши враги, наши оппоненты этим успешно пользуются", - сказал сенатор.

О контактах с британскими коллегами

Парламентарий констатировал, что за последние пять-шесть лет контакты с британскими коллегами были сведены к нулю. "Если такие контакты и имеют место, то только на полях межпарламентских ассамблей - Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ. С нашей точки зрения, этого явно недостаточно", - сказал он.

Косачев заявил, что считает эту ситуацию странной, потому что с рядом других парламентов государств, входящих в Евросоюз и НАТО, "все эти годы развивается очень интенсивный и продуктивный диалог". В их числе он назвал Францию, Италию, Германию, Нидерланды и другие страны. "Я считаю отсутствие диалога по парламентской линии между Россией и Великобританией временем упущенных возможностей. Понимаем всю сложность межгосударственных отношений. Убежден в том, что именно парламентарии в состоянии разговаривать друг с другом, невзирая на такого рода осложнения, вырабатывать новые конструктивные идеи, чтобы эти отношения возвращались в нормальное русло", - сказал глава международного комитета СФ.

Встреча проходит в Совете Федерации по инициативе британской стороны.

26 ноября Косачев встретился с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу по запросу британского дипломата. Встреча с послом, который находится с дипмиссией в Москве с 2015 года, прошла в стенах верхней платы парламента впервые.