Новым министром топлива и энергетики Крыма стал бывший замгендиректора МЭС Урала

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит Андрей Рукавишников, который ранее занимал должность заместителя гендиректора магистральных электрических сетей (МЭС) Урала, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

Прежний министр Вадим Белик, возглавлявший региональное министерство с июля 2017 года, в четверг указом главы региона был освобожден от занимаемой должности по истечении срока полномочий.

"Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении министра топлива и энергетики Республики Крым. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства. Согласно тексту указа, руководителем профильного министерства назначен Евгений Александрович Рукавишников", - говорится в сообщении.

55-летний Евгений Рукавишников начинал карьеру автослесарем, затем работал первым заместителем генерального директора ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - магистральные электрические сети Урала. Его общий стаж работы составляет 34 года, из них 10 лет - в федеральной гражданской службе.

Глава Крыма на своей странице в Facebook в пятницу сообщил, что власти региона ждут от нового министра решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям. "Кроме того, актуальным остается вопрос упрощения процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими организациями. Надеемся, что с учетом большого опыта работы в сфере энергетики, Евгений Александрович сможет изменить ситуацию в лучшую сторону", - добавил Аксенов.

Все члены правительства Крыма в сентябре после вступления в должность Аксенова сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения нового состава. В октябре глава региона в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом Совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование.