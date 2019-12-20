Слуцкий сообщил, что не будет бороться за пост вице-спикера ПАСЕ в январе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу сообщил журналистам, что не намерен на предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера.

"Что касается моего выдвижения в вице-спикеры ПАСЕ, как повторно меня предполагает выдвинуть российская делегация... мы, наверное, пропустим январскую сессию, чтобы не вызывать каких-то специальных провокаций. На январской сессии будем подтверждать полномочия [делегации РФ]", - сказал Слуцкий на пресс-конференции, заметив, что важным для российских парламентариев вопросом на предстоящей сессии станет утверждение доклада о трехстороннем механизме реагирования на уставные нарушения стран - членов Совета Европы.

Депутат напомнил, что вице-спикер избирается двумя третями голосов в ПАСЕ, а не обычным большинством, на которое кандидат от России вполне мог бы рассчитывать.

Слуцкий при этом допустил, что российская сторона выдвинет свою кандидатуру на этот пост на сессии в апреле. По его словам, между январской и апрельской сессиями по этому вопросу пройдут консультации с главой делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикером Госдумы Петром Толстым и руководством обеих палат парламента. "Можем или меня выдвинуть, начиная от апрельской сессии, или второй вариант - найти компромиссную кандидатуру, сильного политика", - резюмировал Слуцкий.