Генконсульство России предупредило об акциях протеста в Гонконге на следующей неделе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 декабря. /ТАСС/. Новые протестные акции планируются в Гонконге на следующей неделе в дни празднования католического Рождества. Об этом в пятницу предупредило российских туристов генеральное консульство РФ.

"По информации, размещенной в социальных сетях, 24-26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга", - сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook. Возможны уличные митинги 25-26 декабря в ряде оживленных районов на острове Гонконг и в материковой части города.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни проведения акций, а также следить за новостями при планировании поездок", - призвало генконсульство.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако за последний месяц ситуация в городе остается в целом спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.