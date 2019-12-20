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Мэр Калуги ушел в отставку

Врио главы города стал вице-губернатор Дмитрий Денисов

КАЛУГА, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Калужской городской думы в пятницу на внеочередном заседании гордумы приняли отставку мэра Дмитрия Разумовского. Как сообщил на заседании губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, Разумовскому предложили занять должность заместителя губернатора области, министра развития цифровой экономики.

"Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу [Разумовскому] за короткий, но очень яркий период деятельности на посту городского главы. Вчера вечером я предложил ему стать заместителем губернатора Калужской области, министром развития цифровой экономики Калужской области, чтобы активнее продвигать начатое ранее им направление", - сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что перед правительством и администрацией города стоит задача сделать Калугу "самым современным и благоустроенными городом страны".

Врио главы города Калуги назначен вице-губернатор Дмитрий Денисов. Он приступит к своим обязанностям в этой должности с 23 декабря.

Теги
РоссияКалужская область
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