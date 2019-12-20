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Слуцкий сообщил об усилении неофициальных контактов с депутатами Рады

При этом диалога на официальном уровне пока нет, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неофициальные контакты российских законодателей с депутатами Верховной рады Украины постепенно активизируются, однако межпарламентский диалог на официальном уровне отсутствует. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается межпарламентских контактов - они сегодня официально, наверное, правильно будет сказать, отсутствуют, - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС. - Есть наши достаточно конфиденциальные контакты, также, как и с членами палат Конгресса США, они потихонечку активизируются, в блоке [президента Украины] Владимира Зеленского есть здравомыслящие люди".

Слуцкий не исключил, что в будущем году "какие-то первые контакты пройдут и на официальном уровне", но говорить об этом преждевременно. "Мы со своей стороны к этому стремимся", - заверил депутат.

При этом Слуцкий констатировал, что "блок Зеленского пока не дозрел до того, чтобы активно призывать к контактам с Россией", однако лидеры двух стран общаются, что дает надежду на нормализацию, "в первую очередь, для юго-востока Украины".

Теги
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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