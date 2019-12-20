Слуцкий заявил, что Россия поднимет в ПАСЕ и ПА ОБСЕ тему давления на Sputnik в Эстонии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на предстоящих сессиях будут поднимать тему давления эстонских властей на сотрудников местной редакции Sputnik. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На международных площадках, в частности в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, которая как раз отмечает 45-летие, мы также будем об этом говорить, привлекая внимание этих крупнейших международных организаций, где полноправным членом является Эстония, к тому, что подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания", - сказал глава комитета.

Он также выразил надежду на то, что данную ситуацию удастся урегулировать в рамках контактов между руководством Эстонии и России.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.