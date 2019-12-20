{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Слуцкий заявил, что Россия поднимет в ПАСЕ и ПА ОБСЕ тему давления на Sputnik в Эстонии

Глава комитета Госдумы по международным делам надеется, что ситуацию удастся урегулировать в рамках контактов между руководством Таллина и Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на предстоящих сессиях будут поднимать тему давления эстонских властей на сотрудников местной редакции Sputnik. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На международных площадках, в частности в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, которая как раз отмечает 45-летие, мы также будем об этом говорить, привлекая внимание этих крупнейших международных организаций, где полноправным членом является Эстония, к тому, что подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания", - сказал глава комитета.

Он также выразил надежду на то, что данную ситуацию удастся урегулировать в рамках контактов между руководством Эстонии и России.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.

Теги
ЭстонияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
Реклама на ТАСС
Совет Федерации предлагает Германии и Франции начать нормандский межпарламентский диалог
Инициатива еще не обсуждалась с французскими и немецкими коллегами, сообщил сенатор Константин Косачев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС