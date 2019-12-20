Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент РФ Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - одобрил такой план глава российского государства. По его мнению, "реакция [российских парламентариев] будет только положительной".

"С воодушевлением восприняли "нормандскую встречу" 9 декабря [саммит в "нормандском формате" в Париже]", - отметил Медведчук. Но, по его словам, "не все так просто, потому что главный вопрос - это реализация минских соглашений". "Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте [Украины], наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение - Межпарламентский диалог ради мира", - сообщил Медведчук. Он уточнил, что этот диалог будут вести парламентарии четырех стран "нормандского формата".

"То есть, это такое парламентское измерение "нормандского формата", - уточнил Путин. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что ведение такой работы очень важно, "потому что от парламентов зависит очень много". По его мнению, можно "использовать этот парламентский ресурс для достижения мира". "Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии", - пояснил Медведчук.

Он добавил, что уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Медведчук также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией". "Я это приветствую", - отреагировал президент РФ.