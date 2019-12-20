Путин призвал Лукашенко продолжить работу по интеграционным вопросам России и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.

"8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал президент РФ в ходе встречи в пятницу в Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лукашенко полностью согласился с мнением российского коллеги. "В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора [о Союзном государстве]", - сказал он. "Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Белоруссии. По его словам, "это тоже достижение".

"Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - согласился Лукашенко с президентом РФ.

Интеграционные процессы

Путин обратил внимание на то, что когда Москва и Минск начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял $9 млрд, а сейчас он - $35,5 млрд.

"Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, это для людей хорошая поддержка", - продолжил российский лидер. Президент РФ также подчеркнул, что опыт, который Россия и Белоруссия приобрели вдвоем в рамках межгосударственного строительства, "широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС". "То есть это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров", - добавил он.

Путин подчеркнул, что коллеги из правительств России и Белоруссии после недавней встречи президентов России и Белоруссии 7 декабря в Сочи "хорошо поработали". "Мы очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить", - сказал он.

Лукашенко также перечислил достижения в рамках Союзного государства. В частности, он обратил внимание на то, что две страны "создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб, которые работают в контакте". "Мы всегда констатируем, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая таможня, единая граница в данном случае на Западе... у нас единая противовоздушная оборона, единая группировка Вооруженных сил на западном направлении", - перечислил президент Белоруссии. Он также добавил, что "ни каких проблем нет у России для полетов над Белоруссией, в сфере авиатранспорта".

"Более того, наша компания "Беларусьнефть" вернулась на рынок России и уже не только оказывает сервисные услуги и не только реанимирует старые месторождения - компания очень сильная - она уже добывает нефть в РФ в содружестве с другими компаниями", - напомнил Лукашенко.

Коснувшись экономики и социальной сферы, белорусский лидер обратил внимание на то, что "сегодня Беларусь не только покупает в России сырье, но и комплектующие, и на предприятиях РФ, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 млн россиян". "Представьте, сколько людей завязано на наш с вами товарооборот и производственную кооперацию", - сказал он.