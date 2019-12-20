{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин призвал Лукашенко продолжить работу по интеграционным вопросам России и Белоруссии

Российский лидер обратил внимание на то, что товарооборот между двумя государствами уже достиг $35,5 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.

"8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал президент РФ в ходе встречи в пятницу в Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лукашенко полностью согласился с мнением российского коллеги. "В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора [о Союзном государстве]", - сказал он. "Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Белоруссии. По его словам, "это тоже достижение".

"Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - согласился Лукашенко с президентом РФ.

Интеграционные процессы

Путин обратил внимание на то, что когда Москва и Минск начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял $9 млрд, а сейчас он - $35,5 млрд.

"Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, это для людей хорошая поддержка", - продолжил российский лидер. Президент РФ также подчеркнул, что опыт, который Россия и Белоруссия приобрели вдвоем в рамках межгосударственного строительства, "широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС". "То есть это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров", - добавил он.

Путин подчеркнул, что коллеги из правительств России и Белоруссии после недавней встречи президентов России и Белоруссии 7 декабря в Сочи "хорошо поработали". "Мы очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить", - сказал он.

Лукашенко также перечислил достижения в рамках Союзного государства. В частности, он обратил внимание на то, что две страны "создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб, которые работают в контакте". "Мы всегда констатируем, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая таможня, единая граница в данном случае на Западе... у нас единая противовоздушная оборона, единая группировка Вооруженных сил на западном направлении", - перечислил президент Белоруссии. Он также добавил, что "ни каких проблем нет у России для полетов над Белоруссией, в сфере авиатранспорта".

"Более того, наша компания "Беларусьнефть" вернулась на рынок России и уже не только оказывает сервисные услуги и не только реанимирует старые месторождения - компания очень сильная - она уже добывает нефть в РФ в содружестве с другими компаниями", - напомнил Лукашенко.

Коснувшись экономики и социальной сферы, белорусский лидер обратил внимание на то, что "сегодня Беларусь не только покупает в России сырье, но и комплектующие, и на предприятиях РФ, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 млн россиян". "Представьте, сколько людей завязано на наш с вами товарооборот и производственную кооперацию", - сказал он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Совет Федерации предлагает Германии и Франции начать нормандский межпарламентский диалог
Инициатива еще не обсуждалась с французскими и немецкими коллегами, сообщил сенатор Константин Косачев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС