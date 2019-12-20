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Слуцкий: депутаты Думы готовы участвовать в нормандском межпарламентском диалоге

Конкретную механику взаимодействия "будет определять руководство палат Федерального собрания", сообщил депутат

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам готов участвовать в выработке механизма межпарламентского диалога в "нормандском формате", заявил в пятницу журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.

"Парламентское измерение "нормандского формата" действительно хорошая идея. То, что ее поддержал президент Владимир Путин - важный сигнал для нас", - сказал он.

"Готовы работать на этом направлении. Есть конструктивные контакты и в парламентах Франции, и Германии, и даже в Верховной раде", - добавил Слуцкий.

Депутат при этом уточнил, что конкретную механику взаимодействия "будет определять руководство палат Федерального собрания". "Необходимо предпринимать все усилия для установления мира в Донбассе. И парламентская дипломатия может сыграть здесь не последнюю роль", - резюмировал глава комитета.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине. Глава государства добавил, что попросит руководство Госдумы проработать этот вопрос.

Теги
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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