Посольство России в Греции сожалеет о решении Афин выдать россиянина Винника во Францию

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции сожалеет по поводу решения министра юстиции этой страны экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Александра Винника в Россию, Францию и США. На первом этапе Александр Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву", - сказал дипломат.

"Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Александра Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован", - подчеркнули в диппредставительстве.

В пятницу стало известно, что министр юстиции Костас Циарас принял решение об экстрадиции Винника во Францию, хотя, как заверяла греческая сторона, европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов сообщил корреспонденту ТАСС, что адвокаты будут обжаловать решение министра юстиции, однако на этом пути имеются серьезные препятствия.

"Поскольку решение вынесено в пятницу и срок на обжалование - сутки, а защита еще не получила бумаги, и в субботу суды не работают, мы видим, что таким образом нам препятствуют в возможности обжалования. Сейчас мы посмотрим, как мы эту юридическую задачку решим", - сказал Мусатов, пояснив, что процедуру обжалования решения министра юстиции нужно проводить через Верховный суд.

Также Мусатов сообщил, что Винник объявил голодовку в связи с решением министра юстиции Греции о его экстрадиции во Францию. Ранее Винник уже проводил более чем трехмесячную голодовку, после которой его помещали в больницу, чтобы вывести из тяжелого состояния.