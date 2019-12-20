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Кризис на Украине
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Володин и Медведчук обсудят реализацию минских соглашений в рамках "нормандского формата"

Пресс-секретарь спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что встреча пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на следующей неделе обсудят реализацию минских соглашений в рамках межпарламентского диалога в "нормандском формате". Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-секретарь спикера Анастасия Кашеварова.

"На следующей неделе запланирована встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с депутатом Верховной рады Украины, главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине. Глава государства добавил, что попросит руководство Госдумы проработать этот вопрос.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заметил, что у российских парламентариев есть контакты с коллегами из Франции, Германии и Украины, комитет готов участвовать в выработке механизма межпарламентского диалога в нормандском формате.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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