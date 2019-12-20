Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединяться к G7

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Желание России присоединиться к Группе семи "исчезло напрочь", заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Это из серии "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку", - сказал он, комментируя перспективу возвращения РФ в G7. - Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году. А потом оно исчезло напрочь".

Как отметил Рябков, сейчас есть другие форматы, где "обсуждаются действительно серьезные вопросы", в том числе Группа двадцати и БРИКС.

"Мы понимаем, что "семерка" сохраняет статусность, но характер ее деятельности вызывает немало вопросов. У нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже по большому счету вникать в то, какого рода предусловия возвращения России в "семерку" эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют", - добавил высокопоставленный дипломат.

Новый банк развития БРИКС

Рябков заявил, что портфель ценных бумаг Нового банка развития (НРБ) БРИКС может вырасти до $15 млрд США к концу 2019 года.

По словам высокопоставленного дипломата, сотрудничество в формате БРИКС за десять лет приобрело значительное материальное измерение, и общеизвестным проектом БРИКС в этом смысле является деятельность Нового банка развития.

"Суммарно за несколько лет его операционной деятельности одобрено 44 инвестиционных проекта на сумму почти $13 млрд, - сказал он. - По прогнозам менеджмента банка, до конца текущего года планируется довести этот портфель до $15 млрд. А к 2021 году инвестиционный портфель пополнится еще на $8-10 млрд".

Отделение в Москве

Рябков сообщил, что открытие отделения Нового банка развития (НБР) БРИКС в Москве планируется до лета будущего года.

"В ближайших планах открытие региональных отделений [Нового банка развития Брикс], в том числе и в Москве. Видимо, до лета такое отделение будет открыто. Затем в Индии, видимо, в 2021 году", - сказал он.

По словам Рябкова, важным направлением развития деятельности банка становится финансирование проектов в национальных валютах стран БРИКС. "Мы находимся на пути к выпуску облигаций банка в национальных валютах", - подчеркнул он.

Рябков также отметил, что создан пул условных валютных резервов объемом $100 млрд, который выполняет функцию гаранта финансовой стабильности на случай разного рода непредвиденных обстоятельств.

НБР был учрежден на VI саммите объединения БРИКС (России, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.

В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до $44 млрд.