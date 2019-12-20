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Экс-главу Минтранса Соколова назначили вице-губернатором Санкт-Петербурга

Распоряжение о его назначении подписал губернатор Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Кандидатуру Соколова на пост вице-губернатора 18 декабря утвердили депутаты петербургского законодательного собрания.

"Максим Соколов назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Распоряжение о его назначении в состав правительства города подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соколов будет координировать и контролировать деятельность городских комитетов по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту и по развитию туризма.

Соколов в 2004 году пришел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, где возглавил комитет по инвестициям и стратегическим проектам. В 2009 году являлся членом городского правительства, возглавлял комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. В декабре того же года был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В 2012-2018 годах Соколов занимал пост министра транспорта РФ.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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