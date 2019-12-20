Матвиенко считает возможной разработку поправок о расширении полномочий парламента

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможной разработку предложений по изменению Конституции РФ в части расширения полномочий парламента. Об этом она заявила на интервью в пятницу в эфире канала "Россия 24" .

"Может быть, нужна какая-нибудь донастройка. Я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдало себя, может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания. Я считаю, что такие предложения можно разрабатывать, но они должны пройти широкое обсуждение", - сказала Матвиенко.

При этом спикер отметила, что поправки в базовые положения конституции не нужны. "В конституции нашей такие универсальные ценности для любого демократического государства, которые определяют устои наши <...>, они должны оставаться неизменными. Я не вижу серьезных причин, оснований для каких-либо изменений", - пояснила она.

"Президент [РФ Владимир Путин] сказал главное - мы не нуждаемся в написании новой конституции", - подчеркнула спикер. 19 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции выступил против принятия новой конституции, однако отметил, что понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента.

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. По оценке экспертов, она является одним из самых стабильных документов такого рода в мире. За четверть века в нее был внесен ряд изменений, но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.

В новость были внесены изменения (18:31 мск) — добавлена информация после второго абзаца.