Эксперт: идея Медведчука о нормандской парламентской площадке может быть продуктивной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Идея главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука о создании парламентской площадки в нормандском формате может оказаться продуктивной. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Медведчук сделал важный ход, - считает он. - Его идея о создании парламентской площадки в нормандском формате может оказаться весьма продуктивной".

"По ряду параметров - и в экспертных оценках, и в публичной сфере - депутаты более свободные люди, - пояснил эксперт. - Поэтому Медведчук и ОПЗЖ способны сформировать довольно конструктивное со стороны Украины и вполне приемлемое со стороны России пространство для совместной работы".

"Также важно с точки зрения интересов "русского мира" то, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского не добивается монополии по данному треку. Это позитивно в плане стратегических интересов и Москвы, и Киева, и Донбасса", - заключил Чеснаков.

В пятницу президент России Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге выразил поддержку идее межпарламентского диалога в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция), а также заявил, что уверен, что реакция на нее со стороны российских парламентариев "будет положительной". В свою очередь Медведчук проинформировал, что уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Он также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией".