Лавров принял экс-посла Казахстана в связи с завершением его миссии в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу принял освобожденного от должности посла Казахстана Имангали Тасмагамбетова в связи с завершением его миссии в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доверительной атмосфере, Сергей Лавров поблагодарил Имангали Тасмагамбетова за конструктивное сотрудничество и значительный вклад в укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся на принципах стратегического партнерства, добрососедства и союзничества", - отметили в дипведомстве.

18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. 63-летний Тасмагамбетов был послом Казахстана в РФ с февраля 2017 года.