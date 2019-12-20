{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров принял экс-посла Казахстана в связи с завершением его миссии в Москве

Имангали Тасмагамбетов был послом Казахстана в России с февраля 2017 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу принял освобожденного от должности посла Казахстана Имангали Тасмагамбетова в связи с завершением его миссии в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доверительной атмосфере, Сергей Лавров поблагодарил Имангали Тасмагамбетова за конструктивное сотрудничество и значительный вклад в укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся на принципах стратегического партнерства, добрососедства и союзничества", - отметили в дипведомстве.

18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. 63-летний Тасмагамбетов был послом Казахстана в РФ с февраля 2017 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Эксперт: идея Медведчука о нормандской парламентской площадке может быть продуктивной
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что с точки зрения интересов "русского мира" важно, что команда президента Украины Владимира Зеленского не добивается монополии в работе по этому направлению
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС