Владимир Путин провел саммиты ЕАЭС и СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на саммите Евразийского экономического союза, выразил надежду на успех дальнейшей интеграции. При этом глава российского государства обратил внимание на тот факт, что "есть вопросы, которые еще подлежат решению".

В этот же день президент РФ встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили результаты работы в рамках договора о Союзном государстве, отметив, что многие его пункты пока не выполнены. "Но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал Путин.

Во время пребывания в Санкт-Петербурге российский лидер принял участие во встрече первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, на которой обсуждались возможности урегулирования ситуации на Украине.

Предпразднично и конструктивно

Открывая встречу глав государств ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), глава российского государства отметил, что она проводится в преддверие Нового года и выразил надежду, что "сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной, с хорошим настроением".

Задача ЕАЭС, продолжил российский лидер, заключается в том, чтобы "двигаться дальше и как можно более основательно, как можно быстрее в направлении реализации всех планов".

Путин обратил внимание на то, что еще существуют нерешенные вопросы. "Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями, в принципе, это характерно для любых экономических интеграционных объединений, мы постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности стран к тем или иным шагам", - сказал президент РФ. По его словам, "в ближайшее время должна быть согласована стратегия развития в окончательном виде".

Глава российского государства считает, что данный вопрос носит стратегический характер и предложил обсудить его на нынешней встрече. Также Путин отметил, что на саммите предстоит провести выборы комиссии - исполнительного органа ЕАЭС. "На этот раз его в соответствие с принципом ротации должен возглавить представитель Белоруссии", - уточнил Путин.

Как построить работу

Президент Белоруссии пригласил коллег по ЕАЭС в Минск в мае будущего года на очередной саммит. "Председательство переходит к Беларуси, я хочу вас пригласить в мае в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Белорусский лидер представил участникам заседания нового председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. "У нас отработаны все вопросы, а это вопросы председателя нашей коллегии - Михаила Мясниковича, вы все его прекрасно знаете, человек очень опытный", - сказал Лукашенко.

Лукашенко пояснил, как распределяются посты в новом составе Коллегии ЕЭК. "О персональном составе коллегии мы только что договорились. Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остается техническое регулирование, агро-промышленную комиссию мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - сказал он.

К своей работе Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года. Президент РФ предложил Мясниковичу обсудить с главами правительств всех стран ЕАЭС проект стратегии развития Союза, напомнив, что на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития ЕАЭС. "Хотелось бы, чтобы новый председатель комиссии каждого из нас (глав стран ЕАЭС - прим. ТАСС) проинформировал о том, как он видит организацию своей работы по согласованию тех вопросов, которые подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц. Поэтому у меня большая просьба, чтобы он проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, руководством правительств, специалистами, которые вместе с ним на национальном уровне будут продвигать эту стратегию, вместе работать", - добавил российский лидер.

По словам Путина, это позволит Мясниковичу и самому определиться с проблемными темами, и затем проинформировать лидеров ЕАЭС о том, "как будет строиться работа на его уровне, уже в его новом качестве на ближайшее время". "Мне представляется, что такая работа пошла бы на пользу всем нам. Он мог бы и для себя уяснить, какие вопросы требуют дополнительного согласования, и нас с вами проинформировать, чтобы мы могли ориентироваться при окончательном принятии решения по этой стратегии", - резюмировал Путин.

Союзное государство

Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета президент РФ провел встречу со своим белорусским коллегой. Открывая ее, Путин отметил, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты. В то же время президент РФ высказал мнение, что и достигнуто было немало.

Лукашенко согласился с мнением российского коллеги. "В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора", - сказал он. "Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Белоруссии, добавив, что "это тоже достижение".

В ходе беседы Путин обратил внимание на то, что когда Москва и Минск начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял $9 млрд, а сейчас он - $35,5 млрд. "Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, это для людей хорошая поддержка", - продолжил российский лидер. Президент РФ также подчеркнул, что опыт, который Россия и Белоруссия приобрели вдвоем в рамках межгосударственного строительства, "широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС". "То есть это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров", - добавил он. Путин подчеркнул, что коллеги из правительств России и Белоруссии после недавней встречи президентов двух стран 7 декабря в Сочи "хорошо поработали". "Мы очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить", - сказал он.

Лукашенко также перечислил достижения в рамках Союзного государства. В частности, он обратил внимание на то, что две страны "создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб, которые работают в контакте". "Мы всегда констатируем, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая таможня, единая граница в данном случае на Западе..., у нас единая противовоздушная оборона, единая группировка Вооруженных сил на западном направлении", - сказал белорусский президент. Он также добавил, что "ни каких проблем нет у России для полетов над Белоруссией, в сфере авиатранспорта".

"Более того, наша компания "Беларусьнефть" вернулась на рынок России и уже не только оказывает сервисные услуги, и не только реанимирует старые месторождения - компания очень сильная - она уже добывает нефть в РФ в содружестве с другими компаниями", - напомнил Лукашенко.

Коснувшись экономики и социальной сферы, белорусский лидер обратил внимание на то, что "сегодня Беларусь не только покупает в России сырье, но и комплектующие, и на предприятиях РФ, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 млн россиян". "Представьте, сколько людей завязано на наш с вами товарооборот и производственную кооперацию", - сказал он.

Будем стремиться

Во время встречи президента РФ с Силуановым и Медведчуком речь зашла о газовых проблемах между РФ и Украиной. Путин заметил, что соглашения о транзите газа пока не заключено. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

"Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета [Украины] получала до 3 млрд долларов от транзита [российского газа], в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", - сказал Медведчук. При этом он подчеркнул, что соглашения между РФ и Украиной нужны.

На встрече по инициативе Медведчука также зашла речь о возможности организации межпарламентского диалога в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию на Украине. "Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - одобрил такой план глава российского государства. По мнению Путина, "реакция [российских парламентариев] будет только положительной".

Медведчук сообщил главе российского государства, что по инициативе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в парламенте Украины было создано межфракционное депутатское объединение - Межпарламентский диалог ради мира. Этот диалог будут вести парламентарии четырех стран нормандского формата, отметил украинский депутат.

"То есть, это такое парламентское измерение нормандского формата", - уточнил Путин. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что ведение такой работы очень важно, "потому что от парламентов зависит очень много". По его мнению, можно "использовать этот парламентский ресурс для достижения мира". "Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии", - пояснил Медведчук.

Он добавил, что уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Медведчук также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией". "Я это приветствую", - отреагировал президент РФ.

Уроки истории

Последним публичным рабочим мероприятием Путина 20 декабря стала неформальная встреча глав стран - участников СНГ. Российский лидер воспользовался этим форматом, чтобы отреагировать на недавнюю резолюцию Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой звучит резкая критика политики руководства СССР. В этом документе содержатся утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими Пакт Молотова - Риббентропа. Европарламент утверждает, что СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

Во время встречи в Санкт-Петербурге глава российского государства признался коллегам по СНГ, что был удивлен и задет этой резолюцией Европарламента. "Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано", - сказал Путин.

Он процитировал резолюцию Европарламента: "Согласно этой бумаге, так называемый Пакт Молотова - Риббентропа поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". "Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то из этих стран является зачинщиком", - указал Путин.

Он задался вопросом: "В чем все-таки правда?" "Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил коллег поднять архивные документы. И когда я их начал читать, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что все мы и есть бывший Советский Союз", - обратился президент РФ к коллегам по СНГ.

После этого Путин начал зачитывать исторические документы, доказывающие, что истинными причинами Второй мировой войны стал комплекс факторов, в том числе и отдельные соглашения европейских стран с Третьим Рейхом, а также Мюнхенское соглашение 1938 года. При этом он подчеркнул, что Пакт Молотова - Риббентропа был далеко не единственным двусторонним документом, подписанным с фашистской Германией, перечислив несколько других аналогичных соглашений, которые страны Европы подписали до СССР. Детальная лекция Путина для лидеров СНГ о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, заняла почти час, после чего российский президент предложил коллегам осмотреть небольшую выставку, посвященную документам, зачитанным на неформальной встрече.

В завершение своего выступления президент России зачитал цитаты ряда западных политиков - современников событий Второй мировой войны о вкладе ее участников в победу над фашизмом. Так, он процитировал слова из личного послания Уинстона Черчилля в адрес Сталина, написанного в 1945 году: "Будущие поколения признают свой долг перед Красной армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений".

"Мы видим, как реагируют нынешние поколения политиков, - добавил Путин. - Но мы с вами точно не сможем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов". "Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще, и в Европе в частности имели это в виду. И если не хотят слушать нас, то пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке", - заключил российский лидер.