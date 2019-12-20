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Кризис в Сирии
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Небензя: сирийцы проиграли от неспособности СБ ООН найти компромисс по помощи их стране

Ранее СБ ООН проголосовал против российского предложения по продлению на полгода трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Сирии оказались проигравшими в результате неспособности Совета Безопасности ООН прийти к компромиссу при рассмотрении резолюции о продлении трансграничной помощи этой стране. Такую оценку в четверг выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее СБ проголосовал против российского предложения по продлению на полгода трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии.

"Хотим задать риторический вопрос: кто сегодня победил? Никто. А кто проиграл? Проиграли те самые сирийцы, о которых, как нас сегодня заверяли те, кто заблокировал нашу резолюцию, они неустанно пекутся", - сказал Небензя.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
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