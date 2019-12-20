Небензя: сирийцы проиграли от неспособности СБ ООН найти компромисс по помощи их стране

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Сирии оказались проигравшими в результате неспособности Совета Безопасности ООН прийти к компромиссу при рассмотрении резолюции о продлении трансграничной помощи этой стране. Такую оценку в четверг выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее СБ проголосовал против российского предложения по продлению на полгода трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии.

"Хотим задать риторический вопрос: кто сегодня победил? Никто. А кто проиграл? Проиграли те самые сирийцы, о которых, как нас сегодня заверяли те, кто заблокировал нашу резолюцию, они неустанно пекутся", - сказал Небензя.