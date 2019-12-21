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Санкции в отношении России

Захарова о санкциях против "Северного потока - 2": США скоро потребуют прекратить дышать

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Соединенные Штаты, имея госдолг в $22 трлн, запрещают кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. США, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро могут потребовать от них "прекратить дышать". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вступление в силу санкций против проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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"Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики, - написала дипломат в субботу на своей странице в Facebook. - Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест".

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - добавила она.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал Трамп, и он вступил в силу.

 

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, Дональд
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