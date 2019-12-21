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Единороссы примут решения о партийной ответственности из-за ареста экс-депутата

Замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн пояснил, что трагедия не имела под собой никакой политической подоплеки, однако "Единая Россия" не снимала и не может снимать с себя ответственность

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" на заседании в четверг, 26 декабря, примет решения о персональной партийной ответственности руководства местного отделения партии в Переславле-Залесском, ярославского регионального отделения и фракции "Единой России" в городской думе в связи с арестом бывшего депутата гордумы Владимира Корнилова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба единороссов со ссылкой на замсекретаря генсовета, депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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Он напомнил, что ранее в Переславль-Залесский прибыла контрольная группа президиума генсовета, она инициировала совместное заседание местного отделения и фракции в городской думе с участием представителей общественности, чтобы "более детально разобраться в причинах произошедшей трагедии". "По итогам нашего выезда мы будем предлагать президиуму генсовета решения по объявлению в рамках нашего устава тех или иных мер воздействия", - проинформировал Хинштейн.

Замесекретаря генсовета пояснил, что трагедия не имела под собой никакой политической подоплеки, однако "Единая Россия" не снимала и не может "снимать с себя ответственность, потому что речь идет о человеке (Корнилове - прим. ТАСС), занимавшем партийную должность - руководителя фракции в городской думе". "И партии "Единая Россия" это, бесспорно, наносит серьезный репутационный ущерб", - отметил Хинштейн.

Говоря о партийной ответственности, он привел в пример принятую в органах внутренних дел практику: "Если сегодня участковый инспектор в пьяном виде сбивает человека, то начальник отдела, где он служит, который в этот момент не сидел с ним в машине и не выпивал с ним перед поездкой, за это ответственность несет". "Мы считаем, что, безусловно, партийную ответственность необходимо нести безотносительно к причастности к этим событиям", - подчеркнул представитель руководства партии.

Также замсекретаря сообщил, что участники заседания обсудили возможную помощь семье погибшего. "Коллеги уже выезжали, встречались с матерью погибшего, ей предлагались различные меры помощи. Мы эту ситуацию тоже берем на свой контроль", - уточнил он. "Безусловно, люди должны понимать, что мы их не бросим", - заверил Хинштейн.

ЧП в Ярославской области

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области сообщила, что 14 декабря в городском округе Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В его убийстве подозревается Корнилов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), Корнилов арестован до февраля 2020 года.

По данным следствия, Корнилов со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Корнилов избил знакомого, после чего задушил его.

Во вторник городская дума Переславля-Залесского приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Корнилова, он также был исключен из партии. В регион была направлена комиссия генсовета "Единой России" с целью на месте разобраться в ситуации. Хинштейн не исключал, что по итогам ее работы могут быть приняты кадровые решения.

Теги
РоссияЯрославская областьХинштейн, Александр Евсеевич
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