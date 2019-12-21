Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском Союзе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

"Русофобия зашкаливает. Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством", - сказал он.

По мнению главы МИД, для дипломатии очень важно изменить подобный нарратив. "И это пытается сделать президент Франции, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран - членов НАТО и Евросоюза", - добавил Лавров.

Отношения между Россией и ЕС ухудшились на фоне украинского кризиса в 2014 году. ЕС ввел санкции в отношении РФ, после чего Москва приняла ряд контрмер.