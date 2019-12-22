Захарова заявила, что Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Представители Варшавы, а не Москвы много лет подрывали как работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран, так и двусторонние отношения. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения, - сказала она, комментируя заявление МИД Польши в связи со словами президента РФ Владимира Путина относительно начала и хода Второй мировой войны. - Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства".

В четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Путин отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с протоколами, прилагавшимися к пакту о ненападении, однако Польша сама ранее приняла участие в разделе Чехословакии, а к тому моменту, когда советские войска оказались на территории страны, польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и бежало. Как указал российский президент, "разговаривать было не с кем".

В ответ МИД Польши выразил обеспокоенность словами Владимира Путина. В заявлении дипведомства отмечалось, что слова президента РФ якобы "представляют собой ложную картину событий", а потому вызывают обеспокоенность и недоверие.

Российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений, созданной для того, чтобы преодолеть противоречия, которые вызывают разные взгляды на события прошлого.