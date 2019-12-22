Явка на выборах мэра в Абакане на 15 часов составила 15%

ТАСС, 22 декабря. Явка на выборах мэра Абакана на 15:00 местного времени (11:00 мск) составила 14,99%, это ниже на шесть процентных пунктов, чем на предыдущих выборах главы города в сентябре 2018 года. Об этом говорится на официальном портале мэрии.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Голосование проходит с 08:00 (04:00 мск) до 20:00 (16:00 мск). Проголосовать смогут около 129,8 тыс. избирателей.

"По состоянию на 15.00 (11:00 мск) явка избирателей составила 14,99 %, на 74 избирательных участках города Абакана проголосовали 19 464 избирателя. В список для голосования включено 129 825 избирателей", - говорится в сообщении. На предыдущих выборах мэра в сентябре 2018 года, явка на это же время составляла 20,87%. Тогда жители Абакана выбирали также главу региона, Верховный совет республики и горсовет.

По словам председателя избирательной комиссии Маргариты Лавриненко, выборы проходят спокойно, нарушений пока не зафиксировано.

Ситуация с кандидатами

В качестве кандидатов на пост градоначальника - замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР), вице-мэр Абакана Алексей Лемин ("Единая Россия") и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. КПРФ, чей кандидат Валентин Коновалов победил в прошлом году на выборах главы региона, на это голосование своего кандидата не представила.

О своем участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Избирком отказал в регистрации председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину. Оба кандидата были самовыдвиженцами. В комиссии посчитали, что у Иванов собрал недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Хакасии встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно.

Как пояснила ТАСС глава горизбиркома Маргарита Лавриненко, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет. По словам Лавриненко, заседание рабочей группы по новой проверке подписей Иванова предварительно пройдет в воскресенье в 17:00 (13:00 мск), а затем состоится заседание избирательной комиссии.