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Лавров: новому руководству ЕС нужно определить принципы курса в отношении России

Глава МИД РФ также отметил, что европейская сторона осознает коммерческую выгоду от строительства газопровода "Северный поток - 2"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководству Евросоюза необходимо определить принципы нового курса по отношению к России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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Он констатировал, что позиция НАТО и ЕС к России определяется "достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством". "Когда страны, которые понимают ненормальность ситуации в отношениях между Москвой и Западом, в двустороннем плане объясняют нам нынешний этап тем, что у них существует правило консенсуса, что они сами против санкций, но вынуждены присоединяться к консенсусу, я им обычно по-товарищески напоминаю, что консенсус - это отсутствие возражений, и что единого возражения будет достаточно, чтобы консенсус не состоялся, если обе организации - НАТО и Евросоюз - работают на основе правила консенсуса (а так оно и есть)", - сказал министр.

Глава МИД РФ отметил, что в ЕС идут непростые процессы, и многие понимают, что продолжать такую политику в отношении России нельзя. "Думаю, что новый состав руководства Евросоюза одним из приоритетных вопросов на повестке дня будет иметь определение этой позиции", - подчеркнул он.

Как указал Лавров, в основе курса Евросоюза по отношению к России лежат "изобретенные несколько лет назад пять принципов". "Там известная вещь: Россия должна выполнить Минские договоренности и тогда санкции будут сняты. Тем временем Европейский союз будет работать с нашим гражданским обществом и с нашими соседями по программе Восточного партнерства, будет ее распространять на Центральную Азию", - заявил министр.

"Понятно, что эти пять принципов никуда никого не приведут", - заключил он.

"Северный поток - 2"

Как отметил Лавров, европейская сторона осознает коммерческую выгоду от строительства газопровода "Северный поток - 2". 

"Ему угрожают [Северному потоку - 2" со стороны США]. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых, интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", - сказал он.

"Я убежден, что "Северный поток - 2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - добавил министр.

Как отметил Лавров, Конгресс США "бомбардирует" российско-американские отношения санкциями, чтобы помешать планам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео развивать торговлю с РФ: "В стремлении пересмотреть итоги выборов и волю американского народа эти конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАТурцияГерманияРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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