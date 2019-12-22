Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва будет отвечать на санкции Вашингтона, но так, чтобы не нанести ущерб себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям. "Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую, - продолжил глава российского внешнеполитического ведомства. - Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям".

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, он вступил в силу.