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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Лавров заявил, что с Ираном нельзя обращаться, как это делают США

Глава МИД РФ назвал "нонсенсом" требования, которые Вашингтон выдвигает к Тегерану

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Обращаться с Тегераном, как это пытаются делать в Вашингтоне, нельзя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Нельзя с Ираном обращаться так, как пытаются это делать из Вашингтона, - подчеркнул министр. - Не просто грубейшим образом нарушая Устав ООН, отказываясь выполнять резолюцию, принятую СБ ООН и имеющую обязательный характер, но еще и достаточно грубо адресуя требования Исламской Республике Иран - стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и с огромным чувством собственного достоинства".

Лавров при этом назвал "нонсенсом" требования, которые США выдвигают к Ирану. "Американцы, по сути дела, сказали, что они не будут выполнять эту резолюцию, а то, что Иран должен делать по этой резолюции, он обязан обязательно продолжать, - указал он. - А всем остальным, которые получили право свободно торговать с Ираном в обмен на то, что он сделал в плане ограничения своей ядерной программы, они тоже запрещают торговать с Ираном. А Иран должен продолжать выполнять все, под чем он подписался".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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