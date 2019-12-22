Лавров заявил, что Китай на международной арене ведет себя по правилам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Китай на международной арене использует свою экономическую мощь по установленным правилам. Такое мнение высказал в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Китай ведет себя совершенно по-другому на мировой арене. Китай никого не пытается унижать ультиматумами. Да, Китай использует свою экономическую мощь ровно по тем правилам, которые были установлены еще в бреттон-вудские времена - МВФ, ВТО, Всемирный банк, - сказал он. - Наверное, отцам нынешней глобализации обидно, что их обыгрывают по правилам, которые они установили. Такова жизнь, конкуренция, свободный рынок, правила, созданные в Бреттон-Вудсе и до сих пор существующие. Их пытаются модернизировать, как это происходит в ВТО, и так далее".

По словам министра, у Москвы и Пекина, как не раз подчеркивал российский президент Владимир Путин, нет планов создания военного союза, однако в политическом плане, в плане отстаивания международного права, полицентричности в международных отношениях страны являются союзниками.

Лавров добавил, что в экономической сфере у РФ и Китая разный потенциал, однако между ними есть взаимоуважительные формы сотрудничества как в двустороннем плане, так по линии ЕАЭС, ШОС. "Все эти процессы мы стараемся по обоюдной договоренности с Пекином гармонизировать с проектами в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".

При этом, как подчеркнул глава МИД, интерес к сотрудничеству проявляют и страны АСЕАН. "Мы считаем, что на огромном Евразийском континенте нужно объединять усилия всех расположенных здесь стран - члены ШОС, ЕАЭС, АСЕАН - и оставлять двери для ЕС, чтобы все интеграционные процессы сопрягались. Иначе мы будем упускать возможность использовать наше общее естественное конкурентное преимущество от стран, расположенных на одном огромном материке", - указал он.