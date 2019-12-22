Лавров рассказал об отказе Украины от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украина на саммите "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

"В Париже была фраза о том, что "нормандские лидеры" обращаются к контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения, - отметил Лавров. - Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад".

Однако, продолжил министр, [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель. "Разведение, которое уже состоялось в трех пунктах - станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет, - продолжил Лавров. - Поэтому он может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение еще в трех точках".

"На это [президент России] Владимир Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом "развестись" в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ, - указал глава МИД РФ. - Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки".

Лавров предположил, что Зеленский "либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома".

При этом, отметил российский министр, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "не смогли "возвысить голос" хотя бы по этой теме, подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения".

Отказ отводить силы в населенных областях

Киев на переговорах контактной группы в Минске отказался разводить вооруженные силы в районах населенных пунктов, где от боевых действий могут пострадать мирные жители, а предложил участки "в чистом поле", отметил Лавров.

"Даже когда контактная группа собралась на завершающейся неделе и стала обсуждать эти три новых участка, украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей, гражданской инфраструктуры не окажет, - сказал он. - А в населенных пунктах, где как раз требуется снизить угрозу мирным жителям, они категорически отказались определять те самые три новые точки разъединения и разведения".

Лавров при этом не стал слишком низко оценивать переговорные способности украинских дипломатов при Владимире Зеленском, хотя подобные мнения появились в ряде СМИ после "нормандского саммита" в Париже, однако само по себе, по мнению министра, это обстоятельство не является показателем их договороспособности.

"Насчет того, насколько опытная или неопытная команда президента Украины Зеленского, то у него в команде карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве Украины. Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками, - указал глава МИД РФ. - Недавно происходили переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые показывают, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки. Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно".

Препятствия для обмена удерживаемыми лицами

Также, по словам дипломата, Киев в контактной группе создает новые препятствия для обмена удерживаемыми лицами с провозглашенными республиками Донбасса, настаивая на процедуре процессуальной очистки.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных, - отметил он. - Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали лидеры - Владимир Путин и Владимир Зеленский в присутствии Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем".

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - добавил глава МИД РФ.

Чего хочет Зеленский

Лавров указал, что Зеленский хочет добиться позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но в Киеве есть и те, кто всячески пытается ему помешать.

"У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, хочет ли Зеленский добиться позитивных изменений в отношениях с Москвой. - И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает".

"Это прискорбно, но мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - добавил Лавров.