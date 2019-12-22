Лавров заявил, что насаждение русофобии началось задолго до 2014 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Европа начала насаждать русофобию в странах на постсоветском пространстве задолго до событий 2014 года на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы " Большая игра " на "Первом канале".

"Началось это задолго до того, как произошли события в феврале 2014 года и все, что за ними последовало. Так называемый первый "майдан" был на рубеже 2004 и 2005 годов, когда там проходили выборы, назначали третий тур - причем это делал Конституционный суд, хотя в конституции не предусмотрено третьего тура".

Как напомнил Лавров, "тогда Россия вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями, но европейские политики, включая членов правительств европейских стран, членов НАТО, Евросоюза, публично заявляли: Украина должна выбирать - либо она с Европой, либо она с Россией".

Эти события показывают, отметил министр, что русофобия вбивалась сознательно и последовательно достаточно давно. "Наверное, уже выросло поколение людей, которые повелись на эту пропаганду, - продолжил он. - Поэтому этот элемент в наших отношениях, конечно, присутствует, и мы многократно призывали наших европейских коллег все-таки одуматься, не возводить новые стены, не рыть новые разделительные линии и работать вместе".

Лавров добавил, что Россия предлагала Европе продвигать вместе их концепцию "Восточного партнерства", которая нацелена на шесть восточноевропейских стран СНГ, а также новую концепцию Брюсселя по выстраиванию отношений со странами Центральной Азии, построенную по принципам "Восточного партнерства". "Они даже не хотят в этих своих документах отмечать то, что страны, о которых идет речь, - это шесть стран европейской части СНГ и Закавказья и пять стран Центральной Азии, они все либо члены СНГ, либо ЕАЭС, либо ШОС, либо ОДКБ", - указал глава МИД РФ.

"Это печально. Но я думаю, что эта ошибка будет когда-то осознана, и лучше раньше, чем никогда", - резюмировал министр.

В 2014 году на Украине начался внутренний конфликт на фоне свержения законно избранного президента. Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики выступили против действий новых властей Киева, в том числе, в отношении языковых прав. Киев обвинил Россию во вмешательстве в конфликт. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не вмешивалась в ситуацию в Донбассе. Евросоюз стал на позицию украинских властей и ввел санкции в отношении России.