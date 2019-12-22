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Кризис на Украине

Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений "до последней запятой"

"Главным завоеванием" саммита в Париже, по словам главы МИД РФ, стало принятие документа, который "в первых строках провозгласил", что все участники привержены полному выполнению договоренностей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений "от А до Я".

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"Я не могу удержаться от одного комментария в связи с тем, что вы сказали, что победители пишут историю. Если это так, то нужно минские договоренности выполнить от А до Я, до последней запятой", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Как отметил Лавров, "главным завоеванием" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря стало принятие документа, который "в первых строках провозгласил", что все участники привержены полному выполнению минских договоренностей.

"Но президент России Владимир Путин сказал, что после возвращения в Киев члены украинской делегации, начиная от президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Вадима Пристайко, не говоря уже о кулуарно присутствовавшем там министре внутренних дел Арсене Авакове, стали делать заявления, которые, по сути дела, перечеркивают все, о чем записано в этой бумаге", - продолжил глава МИД РФ.

"Кстати, началось это еще в Париже. Это был очень показательный момент, когда украинцы стали "вскрывать" заранее согласованную бумагу, а Владимир Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет", - подчеркнул Лавров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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