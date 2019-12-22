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Голосование на выборах мэра Абакана завершилось

Как сообщил представитель избиркома, грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, начался подсчет голосов

ТАСС, 22 декабря. Голосование на выборах мэра Абакана завершилось в 20:00 (16:00 мск), все 74 избирательных участка закрылись. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии города в воскресенье.

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Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Голосование проходило с 08:00 (04:00 мск) до 20:00 (16:00 мск). Проголосовать могли около 129,8 тыс. избирателей.

"Все участки закрылись для голосования в 20:00 (16:00 мск). Голосование прошло спокойно. Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Начался подсчет голосов", - сказал представитель избиркома.

Пока у избирательной комиссии есть данные по явке избирателей на 19:30 (15:30 мск). Она составила 22,26% голосов. В сентябре 2018 года, итоговая явка на выборах мэра составляла порядка 35%. Жители Абакана тогда выбирали не только мэра, но и главу республики, Верховный совет региона и Городской совет.

Ситуация с кандидатами

В качестве кандидатов на пост градоначальника - замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР), вице-мэр Абакана Алексей Лемин ("Единая Россия") и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. КПРФ, чей кандидат Валентин Коновалов победил в прошлом году на выборах главы региона, на это голосование своего кандидата не представила.

Об участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Избирком отказал в регистрации председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину. Оба кандидата были самовыдвиженцами. В комиссии посчитали, что Иванов собрал недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Хакасии встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно.

Как пояснила ТАСС глава горизбиркома Маргарита Лавриненко, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет. По данным источника ТАСС в органах власти, рабочая группа по повторной проверке подписей Иванова завершила работу, в 20:30 (16:30 мск) началось заседание городского избиркома, которое и должно принять новое решение о кандидатуре Иванова.

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