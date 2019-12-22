ТАСС, 22 декабря. Голосование на выборах мэра Абакана завершилось в 20:00 (16:00 мск), все 74 избирательных участка закрылись. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии города в воскресенье.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Голосование проходило с 08:00 (04:00 мск) до 20:00 (16:00 мск). Проголосовать могли около 129,8 тыс. избирателей.

"Все участки закрылись для голосования в 20:00 (16:00 мск). Голосование прошло спокойно. Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Начался подсчет голосов", - сказал представитель избиркома.

Пока у избирательной комиссии есть данные по явке избирателей на 19:30 (15:30 мск). Она составила 22,26% голосов. В сентябре 2018 года, итоговая явка на выборах мэра составляла порядка 35%. Жители Абакана тогда выбирали не только мэра, но и главу республики, Верховный совет региона и Городской совет.

Ситуация с кандидатами

В качестве кандидатов на пост градоначальника - замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР), вице-мэр Абакана Алексей Лемин ("Единая Россия") и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. КПРФ, чей кандидат Валентин Коновалов победил в прошлом году на выборах главы региона, на это голосование своего кандидата не представила.

Об участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Избирком отказал в регистрации председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину. Оба кандидата были самовыдвиженцами. В комиссии посчитали, что Иванов собрал недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Хакасии встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно.

Как пояснила ТАСС глава горизбиркома Маргарита Лавриненко, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет. По данным источника ТАСС в органах власти, рабочая группа по повторной проверке подписей Иванова завершила работу, в 20:30 (16:30 мск) началось заседание городского избиркома, которое и должно принять новое решение о кандидатуре Иванова.