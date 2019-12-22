{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На выборах мэра Абакана лидирует кандидат от "Единой России"

Избирательная комиссия сообщила об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования

ТАСС, 22 декабря. На выборах мэра Абакана в Хакасии лидирует вице-мэр города Алексей Лемин от "Единой России", который набирает 87,38% голосов, сообщается на портале республиканского избиркома.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края.

Помимо Лемина в избирательные бюллетени внесены еще три кандидата: замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР) и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. Победитель определяется простым большинством голосов.

После обработке первых протоколов, Лемин получает 87,38%, Молчанов - 5,67%, Аксенов - 2,43% и Мельцер - 2,39%. В городской избирательной комиссии не уточнили, сколько обработано протоколов. "Пока это результаты первых протоколов, но подсчет завершится довольно быстро, так как все участки в Абакане оборудованы КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней)", - сказали в избиркоме.

По данным избирательной комиссии, в целом голосование прошло без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат.

Ситуация с кандидатами

Первоначально о своем участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Избирком отказал в регистрации председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину. Оба кандидата были самовыдвиженцами. В комиссии посчитали, что у Иванов собрал недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Хакасии встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно.

Как пояснила ТАСС глава горизбиркома Маргарита Лавриненко, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет. Вечером в воскресенье избирательная комиссия должна вынести новое решение относительно Иванова.

Теги
РоссияХакасия
Реклама на ТАСС
Избирком Абакана отказал в регистрации кандидату, добившемуся через суд пересмотра решения
У Олега Иванова оказалось недостаточно достоверных подписей для его регистрации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС