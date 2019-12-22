На выборах мэра Абакана лидирует кандидат от "Единой России"

ТАСС, 22 декабря. На выборах мэра Абакана в Хакасии лидирует вице-мэр города Алексей Лемин от "Единой России", который набирает 87,38% голосов, сообщается на портале республиканского избиркома.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края.

Помимо Лемина в избирательные бюллетени внесены еще три кандидата: замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР) и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. Победитель определяется простым большинством голосов.

После обработке первых протоколов, Лемин получает 87,38%, Молчанов - 5,67%, Аксенов - 2,43% и Мельцер - 2,39%. В городской избирательной комиссии не уточнили, сколько обработано протоколов. "Пока это результаты первых протоколов, но подсчет завершится довольно быстро, так как все участки в Абакане оборудованы КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней)", - сказали в избиркоме.

По данным избирательной комиссии, в целом голосование прошло без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат.

Ситуация с кандидатами

Первоначально о своем участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Избирком отказал в регистрации председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину. Оба кандидата были самовыдвиженцами. В комиссии посчитали, что у Иванов собрал недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Хакасии встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно.

Как пояснила ТАСС глава горизбиркома Маргарита Лавриненко, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет. Вечером в воскресенье избирательная комиссия должна вынести новое решение относительно Иванова.