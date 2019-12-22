Наблюдатель от ЦИК РФ: выборы в Узбекистане прошли честно и без серьезных нарушений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Парламентские выборы в Узбекистане в воскресенье прошли без серьезных нарушений, их результаты объективно отразят мнение избирателей. Об этом сообщил ТАСС по телефону заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, который принимал участие в наблюдении за ходом голосования.

"Выборы прошли в соответствии с теми критериями, которые сегодня действуют во многих странах мира. Выборы прошли таким образом, что человек имел право и возможность участвовать в выборах, у него была возможность проголосовать тайно и у него было возможность выразить свою позицию. И все это было очень уважительно по отношению к избирателю и ему представлено. Поэтому мне представляется, что выборы были честными и объективно отразят волю большинства", - сказал Булаев.

Он отметил, что итоговая явка на выборах будет значительно больше 70%.

"Люди семьями идут на выборы, для них это праздник. Только членами ЦИК, аппаратом, сотрудниками посещено более 100 избирательных участков. Мы не увидели серьезных нарушений, мы увидели, что досрочно проголосовавших очень мало. Каких-то голосований за пределами своего участка тоже очень мало, то есть люди приходят и голосуют лично на избирательном участке и это очень важно", - сказал зампред ЦИК РФ.

Голосование на выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана завершилось в воскресенье. Избирательные участки на территории республики закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Граждане страны выбирали 150 депутатов нижней палаты из 750 кандидатов. В выборах участвовали Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.