Избирком Абакана отказал в регистрации кандидату, добившемуся через суд пересмотра решения

ТАСС, 22 декабря. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) повторно отказала в регистрации на выборах мэра Абакана (Хакасия), прошедших в воскресенье, председателю комитета по бюджету Верховного совета республики, самовыдвиженцу Олегу Иванову, который через суд добился пересмотра решения. Об этом ТАСС сообщила председатель городского избиркома Маргарита Лавриненко.

Председателю комитета по бюджету Верховного совета республики 46-летнему Олегу Иванову ранее было отказано в регистрации на выборах мэра Абакана, которые прошли 22 декабря. Избирком посчитал, что у Иванова недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Республики Хакасия встали на сторону избиркома. Накануне Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно.

"Рабочая группа избирательной комиссии повторно проверила подписные листы в его поддержку, и количества достоверных подписей оказалось недостаточным для его регистрации. Ему отказано в регистрации", - сообщила она.

Досрочные выборы мэра столицы Республики Хакасия прошли в воскресенье. Они назначены после гибели осенью 2019 года в ДТП Николая Булакина, возглавлявшего городскую администрацию 24 года. В день голосования работало 74 избирательных участках. По предварительным данным, после обработки первых протоколов, на выборах мэра Абакана лидирует вице-мэр города, кандидат от "Единой России" Алексей Лемин (у него 87,53% голосов), на втором месте кандидат от ЛДПР, замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов с 5,35%, самовыдвиженцы - замдиректора компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер получили 2,54% и 2,35% голосов соответственно.