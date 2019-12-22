Лавров и глава МИД Сирии обсудят экономическое восстановление республики

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в Москве проведет переговоры со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом, стороны обсудят урегулирование в арабской республике, в частности на площадке Конституционного комитета в Женеве, и развитие торгово-экономического взаимодействия Москвы и Дамаска. Сирийский министр в ходе визита в РФ также примет участие в заседании постоянной российско-сирийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве сопредседателя.

"Планируется обменяться мнениями по широкому кругу актуальных международных и региональных проблем, прежде всего обсудить складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая работу Конституционного комитета в Женеве, тематику постконфликтного восстановления страны и содействие возвращению сирийских беженцев", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу глав дипведомств.

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад также указал, что стороны уделят отдельное внимание обсуждению сотрудничества в торгово-экономической сфере. На прошлой неделе визит в Сирию совершил вице-премьер РФ Юрий Борисов, обсудив с главой сирийского государство Башаром Асадом вопросы установления контроля над нефтеносными районами страны и восстановления транспортной инфраструктуры республики. Также стало известно, что Асад рассчитывает, что российские компании займутся цифровизацией сирийской экономики и созданием системы цифрового государства.

Развивается и взаимодействие между странами в военно-технической сфере: в четверг успешно завершились первые совместные военно-морские учения в Средиземном море.

Тяжелое урегулирование

Важной темой встречи глав внешнеполитических ведомств станет обсуждение процесса политического урегулирования сирийского конфликта. Работа сейчас активно ведется на двух площадках в рамках Конституционного комитета Сирии в Женеве под эгидой ООН и в астанинском формате в Нур-Султане. Работа Конституционного комитета в настоящий момент сталкивается с трудностями. В ходе второго заседания, которое прошло 25-29 ноября, стороны даже не смогли согласовать повестку работы. Кроме того, в настоящий момент не определены сроки новой встречи, которая изначально должна была состояться 16 декабря. Встреча в Нур-Султане 10-11 декабря в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) также позволила лишь закрепить результаты политического урегулирования в Сирии, но не добиться прорывных результатов.

Ситуация на земле

Министры обменяются мнениями по ситуации на земле в арабской республике. На прошлой неделе обострилась ситуация в провинции Идлиб. В пятницу подразделения правительственной армии отбили две атаки боевиков, в ходе которых террористы потеряли убитыми и ранеными более 200 человек. В воскресенье газета "Аль-Ватан" сообщила, что подразделения сирийской армии освободили ряд населенных пунктов на юго-востоке региона и приближаются к форпосту террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Джирджаназе. В рамках операции правительственные силы намерены укрепить контроль над шоссе Дамаск - Алеппо и выйти к магистрали Латакия - Алеппо.

Сложной остается ситуация на северо-востоке страны. Хотя, как отмечал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во время встречи в Нур-Султане, Москва и Анкара удовлетворены ходом выполнения сочинского меморандума об отводе курдских формирований, после его заключения нефтяные месторождения в Заевфратье заняли американские подразделения. Это ведет к дестабилизации обстановки. Турция также не исключала возобновления своей военной операции, если опасность со стороны курдских отрядов не будет устранена.