Эксперт: в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) решительно настроены в ближайшее время добиться освобождения соратников из украинского плена. Об этом ТАСС заявил в преддверии видеоконференции по обмену удерживаемыми лицами директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Сегодня состоится очень важная видеоконференция минской Контактной группы. Представители ДНР и ЛНР решительно настроены добиться освобождения своих соратников из украинского плена. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных", - сказал эксперт.

По его словам, на этом давно настаивают Донецк и Луганск, Москва их поддерживает.

"Такой обмен удерживаемых лиц предусмотрен решением Парижского саммита. Если Украина не начнет опять юлить и петлять, то до Нового года много людей смогут, наконец, вернуться домой", - отметил Чеснаков.