Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с 58-летием

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил личный вклад своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в упрочение стратегического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в поздравительном послании главы российского государства президенту Азербайджана по случаю дня его рождения.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован в понедельник на сайте президента Азербайджана. В нем подчеркивается, что под руководством Ильхама Алиева "Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене".

"Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - отмечается в послании.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 58 лет.