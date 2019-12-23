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Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Гольдштейна

Ранее Ростислава Гольдштейна назначили врио губернатора Еврейской автономной области

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник досрочно прекратил сенаторские полномочия Ростислава Гольдштейна.

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

Гольдштейн с 22 сентября 2015 года до сегодняшнего дня являлся членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области. Он входил в состав комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Согласно новому закону, он сможет сам назначить нового члена Совета Федерации от исполнительной власти региона.

2 декабря Путин подписал закон, позволяющий назначенному главой государства врио главы региона наделять полномочиями нового сенатора в случае досрочного прекращения полномочий предыдущим представителем этого региона в верхней палате парламента.

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