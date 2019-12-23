Совфед ратифицировал договоры России с ОАЭ и Намибией о передаче осужденных

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о ратификации договора между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Документ был подписан в Москве 26 июня 2019 года с целью дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Он призван "способствовать защите прав и законных интересов российских граждан".

Согласно договору, "лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства". При этом принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

В документе определены условия передачи осужденных. В частности, для совершения процедуры передачи должно быть "добровольное письменное согласие осужденного на передачу", а наказание за совершенное им преступление в стране, куда он направится отбывать наказание, также предусматривает лишение свободы. Оговаривается, что после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора. Согласно договору, "в передаче осужденного может быть отказано, если государство вынесения приговора считает, что такая передача может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам".

Одновременно Совфед одобрил закон о ратификации аналогичного договора с Намибией, который был подписан 17 июня 2019 года. Он также предусматривает, что лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из стран - участниц договора, может быть передано на территорию другой страны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Документ допускает возможность отказа в передаче, если государство вынесения приговора считает, что передача осужденного могла бы нанести ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам.

Как отмечают сенаторы профильного комитета СФ по международным делам, ратификация договоров "в полной мере отвечает интересам Российской Федерации".