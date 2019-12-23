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Матвиенко: вопрос о давлении на "Спутник" в Эстонии нужно поднять на сессиях ПАСЕ и ОБСЕ

Спикер Совфеда назвала сложившуюся вокруг агентства ситуацию "беспределом"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым поднять вопрос о давлении на журналистов эстонского бюро агентства "Спутник" на ближайшей сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом спикер заявила на заседании верхней палаты парламента в понедельник.

"Я поддерживаю, коллеги, руководители делегаций в ПАСЕ и ОБСЕ, [предложение] обязательно поднять эту тему", - сказала Матвиенко в ответ на соответствующее предложение главы временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

Спикер назвала беспределом сложившуюся ситуацию с агентством "Спутник" в Эстонии. "Это уже просто действительно беспредел. Уже угрожают людям уголовным преследованием за то, что они работают журналистами в одном из СМИ. Давайте подготовим письменное обращение", - сказала Матвиенко, поручив обратиться в Совет Европы и Европарламент.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников "Спутника" уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники агентства вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля.

Как сообщил в пятницу порталу Delfi руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, в отношении генерального директора МИА "России сегодня" (куда входит агентство "Спутник") Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По словам Рейманда, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил ТАСС, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в телефонном разговоре пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства "Спутник" в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Дезир, в свою очередь, обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского бюро агентства.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЭстонияУкраинаРоссияКиселев, Дмитрий КонстантиновичПушков, Алексей Константинович
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