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Аксенов переназначил Вадима Волченко министром курортов Крыма

Волченко возглавляет министерство с июля 2017 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов переназначил Вадима Волченко министром курортов и туризма республики, текст соответствующего указа размещен в понедельник на региональном правительственном портале.

Госсовет Крыма 18 декабря согласовал кандидатуру Волченко для назначения. 45-летний Волченко возглавляет министерство с июля 2017 года.

"Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым - министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.

Все члены правительства Крыма в сентябре после вступления в должность Аксенова сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения нового состава. В октябре глава региона в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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