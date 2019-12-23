Медведев поздравил Мануэля Марреро Круса с избранием на пост премьера Кубы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Мануэля Марреро Круса с избранием на пост премьер-министра Республики Куба. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства России.

"Россию и Кубу связывают дружественные и партнерские отношения, - подчеркнул в телеграмме Медведев. - Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Реализуются важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре".

"Хотел бы подтвердить готовность к активной работе по правительственной линии в целях наращивания всего комплекса двустороннего взаимодействия, продвижения новых перспективных инициатив в различных областях", - заявил российский премьер.

"Пользуясь случаем, поздравляю вас с Рождеством, наступающим Новым годом, а также национальным праздником Республики Куба - Днем освобождения", - отметил Медведев.

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердили в субботу кандидатуру действующего министра туризма Мануэля Марреро Круса на пост премьер-министра республики. По новому основному закону страны премьер-министр является главой правительства - Совета министров Республики Куба, который является высшим исполнительным органом власти. Премьер-министр подотчетен парламенту и президенту.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%. В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии Кубы в жизни общества в новой конституции остались неизменными.