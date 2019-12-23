Лавров: решение Греции по Виннику означает, что его фактически передадут США

Кризис в Сирии

Лавров: выполнение резолюции Совбеза ООН по Сирии зависит от самих сирийцев

Россия в любом случае работает над обеспечением и восстановлением суверенитета и территориальной целостности республики, отметил глава МИД РФ

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